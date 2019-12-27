國發會今（17）日公布11月景氣燈號，歡喜迎來「象徵穩定」的綠燈，中斷了連十個月的黃藍燈，更是台灣闊別14個月以來，迎來的首顆景氣「綠燈」。國發會表示，主要是景氣領先、同時指標續呈上升，均高於長期趨勢，顯示景氣正逐漸改善。

國發會說明，11月景氣對策信號為24分，較上月上修值19分，增加5分，燈號轉呈綠燈。九項構成項目中，「股價指數、機械及電機設備進口值」皆由黃紅燈轉呈紅燈，分數各增加1分；「工業生產指數、海關出口值、製造業營業氣候測驗點」皆由藍燈轉呈黃藍燈，分數各增加1分；其餘四項燈號不變。

展望未來，國發會指出，綠能、5G布建、半導體高階製程等投資加速進行，且台商回流漸次落實，外商也持續對台投資，民間投資可望延續，加上政府積極推動公共建設、優化投資環境，有利於進一步推升國內整體投資動能。此外，受惠股市交易熱絡，農曆春節買氣挹注，可望提升消費。

(工商 )