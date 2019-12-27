位於台南市台南科技工業區的璨揚企業，董事長黃文献的母親黃郭罔受已90多歲，她想把剩下所有積蓄都拿去買救護車捐給消防局，但一輛救護車要260萬，兒子們補足餘額，完成老母心願，27日於柳營消防分隊舉辦捐贈儀式，由台南市政府消防局長李明峯代表接受，感謝黃郭罔受及黃文献兄弟們的愛心善舉。

璨揚企業多年來秉持「取之社會、用之於社會」精神，每年對社會公益的付出更是不遺餘力，公司全體同仁都是社會公益活動的志工，且已捐贈台南市消防局3輛救護車。

黃文献表示，媽媽已經90多歲了，心願是要把她自己的積蓄全部捐完，購買救護車不足部分就由他們兄弟協助，他們兄弟從小看母親身邊一有錢就捐出去，耳濡目染之下，有機會有能力也希望能幫助別人。由於近年消防人員救護事件年年增長，急救或年長者送醫者多，因此捐贈救護車，希望幫助更多人。

黃文献說，此次捐贈的救護車命名為璨揚賜福號，代表著家人們對璨揚企業全體同仁的祝福，希望藉由這部救護車的啟用，讓更多人的生命安全多一層保障，也希望能將這樣的幸福繼續延伸至社會每一個角落。

李明峯表示，非常開心代表接受璨揚企業捐贈的第4輛救護車，近年來消防工作救火案件下降，救護案件增多，台南市一年有9萬件救護案件，柳營區每月就有上百件，救護案件增加也增添救護人員負擔，因此十分感謝黃媽媽的善舉，也希望這輛救護車能發揮最大效能，幫助更多需要救援的民眾。

(中時 )