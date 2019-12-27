警方當場將搶匪制伏逮捕。(翻攝照片／林郁平台北傳真)

北市信義區忠孝東路5段第一商業銀行永春分行，下午打烊時刻，突然有一名頭戴全罩式安全帽歹徒持槍闖入，大喊「搶劫、把錢交出來！不配合就開槍！」不過，這並非真的發生搶案，而是信義分局辦理的防搶演練，且為避免影響銀行的營運作業及提存款民眾的秩序與安全，特地選定下班後30分鐘進行，希望透過防搶及攔截圍捕演練，提升金融機構防衛意識，強化線上警網快速應變打擊犯罪的能力，嚇阻歹徒不法意圖。

假搶匪喝令行員將鈔票放入袋中，行員假意配合指示，伺機按下警鈴，警方獲報後，立刻通知線上警網趕往，將現場歹徒制伏，但在外等候接應的另一名搶匪則已騎車逃逸，警方依SOP實施現場封鎖、採證勘驗、查訪行員逃逸搶匪特徵、交通工具號牌、顏色及逃逸路線等，由勤務指揮中心通報啟動線上警力攔截圍捕，同時轉報市警局勤務指揮中心，通知鄰近的大安分局等共同實施攔截圍捕，在信義區區及各聯外道路交界處布下天羅地網，最後予以成功攔截，合力制伏歹徒。

信義分局呼籲，年關將近，民眾要提高防搶觀念，前往金融機構或ATM提款機領錢，隨時注意身邊有無可疑人、事、物；另提醒民眾如欲提領大量現金，可先行告知或請金融機構代為通知鄰近派出所申請護鈔，以維護自身財產安全。

(中時 )