社團法人台灣運動發展促進會27日宣布喬遷喜訊，將於2019年年底搬遷至艋舺大道新會所，以嶄新的格局與更高的視野，帶領運促會專家人才與豐沛資源，持續為台灣打造更健全的體育環境，讓更多台灣體育英才茁壯成長，有機會走到國際舞台發光發熱，讓台灣成為令人驕傲的運動強國。

運促會至今運行兩年多即已成功啟動多項關懷基層教練與贊助選手的運動計劃，致力提供選手最完整而即時的資源，包括教練、導師、器材、場地、物理治療、營養諮詢、鼓勵競賽贊助等，培植台灣體育優秀選手不遺餘力，引起台灣基層體育環境普遍注目。繼107年度多達138位受贊助選手及10個基層團隊，108年度在體育項目與受贊助選手與基層團隊數量更有成長。

運促會108年度從育才、贊助、奧運奪金、聯賽推動、職涯等五大角度規劃出五大計劃：「運動菁英育才計畫」、「企業贊助優秀選手計畫」、「2020東京奧運奪牌(金)計畫」、「企業聯賽推動計畫」、「選手職涯規劃與照護計畫」。不僅紮紮實實經營選手的實力深度、打造最適合的訓練場域以及鼓勵選手突破競賽廣度，更積極展現栽培奪金人才的高度企圖心—其中108年度已經有56支團隊獲得訓練耗材、移地參賽等增強運動競技成績的經費贊助，在選手支持相關計畫中，更已為超過300位選手提供重要的物理治療服務。

運促會理事長林鴻道表示，台灣體壇人才濟濟，實力可上國際舞台與國際好手競逐的選手大有人在，運促會看到了其中的致勝關鍵，便是最健全的訓練環境、最齊全的教練顧問團、最足夠的競賽經費，還有最即時而完整的選手照護，讓選手能無後顧之憂的衝刺表現。運促會特以此為己任，攜手體育署長官、體育專家學者、計畫贊助者、運動菁英育才計畫選手及其教練、家長，合眾人之力打造體壇的大家庭，帶領台灣體育選手成長茁壯，突破困境，進一步拉高台灣的國際競賽實力！

(中時 )