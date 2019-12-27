高市交通局27日舉辦年終記者會，列出今年施政成績及亮點，成果相當豐碩。（柯宗緯攝）

高市交通局今年施政以「人安、車順、交通情」為主軸，27日舉辦年終記者會，繳出漂亮成績單。其中，路邊停車計次收費到晚間8時，市民最有感。行動支付停車費9折，延至明年6月；而C-Bike明年移交後，將有一番新氣象，提供車輛、系統升級服務。

「人安」部分，交通局長鄭永祥指出，今年1至11月統計較去年同期死傷人數減少4080人，下降7％；明年目標為減量「3、3、3」，讓交通事故、機車事故及18至24歲年輕人事故都減少3％。

鄭永祥提到，今年1至10月公共運輸量較去年同期成長110萬人次，明年將以成長2％為目標。車順部分規畫建置「行車智慧運輸」系統，提供更準確即時路況；智慧型停車設備，明年將在澄清湖、長庚醫院周邊增設510格，提高車位周轉率。

值得一提的是，高市推行「公車式幸福小黃」路線數全國第一，獲得衛福部「108年高齡友善環境優良獎」暢行獎，更成為各縣市爭相仿傚典範。鄭永祥指出，目前共23條路線，其中16條為山城9區，未來將擴大為梓官、彌陀沿海行政區。

行動支付當道，交通局搭上風潮，推出行動支付繳停車費9折至明年6月30日，未來不排除再祭出優惠。另外，City Bike明年將從環保局移交到交通局，預計3月採類BOT方式整合營運及建置服務採購案，7月1日將以全新樣貌上路，估計使用人次每年成長2％。

(中時 )