「自由是有趣的，趣味是自由的，台灣是自由有趣的。」被稱為「黃色小鴨」之父的荷蘭藝術家弗洛倫泰因霍夫曼，以大型戶外公共藝術作品享國際盛名，首次將作品縮小搬進室內成為氣墊裝置藝術，即日起《我把動物FUN大了！霍夫曼的療癒動物園》於華山文創園區展出。

霍夫曼強調自己的作品是「整體裝置藝術」，除了作品本身，更要觀眾的參與才完整，此次將其最受歡迎的11件作品，包括黃色小鴨、月兔、泰唔士河馬、胖猴子等從從戶外裝置轉移室內空間，尺寸雖相對縮小，但也讓觀眾更能親近，霍夫曼表示「全部的作品都是可親近式藝術，讓觀眾不要受限，不要覺得藝術有距離，歡迎大家去摸、去跳、去玩得精疲力盡。」

除了過去已發表過的作品，這次在全球首次公開亮相的「粉紅鯨」是霍夫曼的最新作品，他笑稱：「模型在我工作室已很久，這次終於把它放大展出了。」而這隻鯨魚也是11件作品中唯一可以走進內部的展品，「大家都知道皮諾丘的故事，我希望大家也可以想像小木偶走入大鯨魚肚子裡的遊樂場。」

最早曾在巴西的聖保羅，與在地學生用1萬雙夾腳拖製作成的《胖猴子》，來台灣也展現在地特色，使用了阿嬤買菜愛用的茄芷袋作為花色，霍夫曼表示：「《胖猴子》來台展出的時候就覺得用買菜藍的花色很棒，讓這猴子有在台灣的特色。」氣墊版也同樣呼應在地花色。

從50多件作品中挑選出11件作為此次療癒動物園的主角，霍夫曼表示主要是考慮有底座，可以讓觀眾「玩」的特色，其次，有別於一次在戶外的大型公共藝術作品多半一次只能展出一件，11個大玩偶聚在一起，他認為其中是有故事性的，但他不會說自己的故事版本，而是更希望每個人有自己的體驗與故事。

參與籌畫此展的蔚龍藝術，總經理王玉齡表示，整體籌畫策展近1年，而藝術家的創意無限，3個月前仍還在持續地修改中，希望這些作品是真正能讓觀眾玩得盡興，她也指出，「霍夫曼作品的感人之處，是帶著成長的大人回到天真、單純的美好時刻。」也因此巡迴全球都受到歡迎，《我把動物FUN大了！霍夫曼的療癒動物園》不同於氣墊遊樂場，而是能帶大家回到赤子之心的初衷。

(旺報 )