台中市推動「台中美樂地」計畫，包括，「陽光公廁」及「共融公園」，市長盧秀燕27日出席山西公園完工啟用典禮時表示，分短、中、長期改善區內41座全市老舊公園，北北屯區14座老舊公園，在過年前已全數完工，宣告公廁、綠地更友善。

北區英士、山西、曉明、梅川、中清、長青、太原、尚德及英才公園9處；北屯有旅順、松勇、景賢、三分埔及豐田公園等5處公園，已順利完成翻修，以「山西公園」為例，老舊公廁「從裡到外」翻新，外觀部分重新整修，新增無障礙廁所、廁間使用感應式沖水馬桶，通風、顏色、採光、求救鈴都改善。

「蓋新還要舊翻新！」，台中市長盧秀燕說，台中市很多公園老舊失修，透過美樂地計畫整建草皮、增加安全遊具，甚至連廁所都力求通風明亮，打造大小朋友都能在公園裡休閒、玩樂、散步的友善休閒場域。

「陽光公廁」以無障礙使用為原則，將高齡者、家長、女性、小朋友等多數使用者需求納入考量，設置背包掛環、求救鈴等設施；「共融公園」是為年長者和行動不便者，打造無障礙環境，設置符合法規規範的無障礙坡道，以及兒童遊戲場再造，推動高齡體健設施等。

(中時 )