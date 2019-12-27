109年勞工保險被保險人紓困貸款自12月20日起受理申請，符合相關條件最高可以申請10萬元的紓困貸款，以最近公布利率為1.39％，目前申請達4萬9681件、金額達49萬7577元，代表幾乎每個勞工都申請10萬元，勞保局呼籲請有需要且符合申請資格的勞工朋友把握時效，可進入「臺灣土地銀行入口網站」申請或至臺灣土地銀行各地所屬分行洽辦，可於農曆春節前核撥。

勞保局表示，被保險人符合下列各款條件者，包括生活困難需要紓困、參加勞工保險年資滿15年、無欠繳勞工保險費及滯納金及未曾借貸勞保紓困貸款，或曾借貸已繳清貸款本金及利息等可以申請。但若已請領老年給付、終身無工作能力失能給付或向其所屬機關請領勞工保險補償金者，不得申請。

勞保局說，近日勞工朋友詢問較多關於紓困貸款仍有舊欠餘額，可否先行清償後再申請109年紓困貸款的問題，勞保局說明，凡提前還款，還清本息且符合本次申請資格條件者，可於受理期間內申辦本次貸款。

勞保局提醒，勞保紓困貸款是為幫助勞工朋友紓解一時的經濟困難，而非提前支領未來的老年給付，未清償本息雖可於未來申領勞保給付時扣減，但勞保給付為將來生活保障，請珍惜這層保障，貸款後務必按時還款，避免未來申請給付時遭扣減而影響生活。

勞保局說，如在請領勞保老年給付時未還清紓困貸款，請領勞保一次領會扣除本息後再發給勞工；而請領月退勞工，則會在發給前扣除三分之一後，直到還清本息後，再發給勞工。

(中時 )