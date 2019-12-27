打造花蓮洄瀾生技園區，台開27日與花蓮慈濟醫院簽署合作意向書MOU；台開集團董事長邱復生表示，集團將在花蓮發展建立全球頂尖之花蓮洄瀾生技園區。除在花蓮洄瀾灣建立基因檢測健康中心，也已與細胞製備公司長春藤生命科學合作。此次與佛教花蓮慈濟醫院合作，則是以未來醫學中的細胞治療與非物質治療為重點。洄瀾生技園區成為未來醫學區塊已儼然成形。

台開指出，集團與慈濟醫院雙方，將攜手共創大健康產業，包括：數位健康管理、抗衰老、預防醫學、再生醫學、細胞儲存、細胞療法等面向，並結合醫療、科技、生技，未來最終目標是建立世界上頂尖之花蓮洄瀾生技園區。

邱復生表示，雙方合作共創大健康產業，將分三階段，第一階段建立大健康管理中心，第二階段是建立Medical Mall，第三階段則是期望建立亞洲最頂尖之生技園區。花蓮慈院將協助集團建立大健康管理中心，包括數位健康管理資通訊架構、各項檢查服務、醫事人力資源等之建構，且為其合作醫院，成為花蓮慈院細胞治療個案初篩平台，儲存免疫細胞到花蓮慈院，未來將由花蓮慈院提供細胞治療服務。

同時，花蓮慈院將協助第二階段未來Medical Mall的招商、專科醫師建置等相關事宜。

慈濟醫院院長林欣榮表示，花蓮慈院在細胞治療、再生醫療方面深耕有成，一直守護花蓮與全球人的健康。且花蓮慈院在中西醫、中草藥、數位健康管理、非物質治療等現代與未來醫學上均有國際卓越成就。這也是此次台開集團與花蓮慈院合作主因，雙方可共同建立生技園區，守護照顧花蓮與全球人的健康。

邱復生表示，除與花蓮慈院合作外，大健康管理中心更計劃與細胞儲存製備、基因檢測、CTC、細胞狀態等日本中外專精領域企業合作，把花蓮洄瀾生技園區，建立成亞洲最好、世界第一的生技園區。

(工商 )