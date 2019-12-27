台糖與家樂福於今年4月簽訂五家量販店及三家健康超市合作契約，最後一家門市「家樂福新仁店」於27日開幕，透過合作案雙方攜手提供消費者更優質的產品與服務，也為當地創造就業機會，充分發揮1+1大於2的加乘效益。該店屬購物中心等級賣場，也是本合作案最大的量販店。

台糖指出，為慶賀最大店開幕，雙方聯手祭出「無三不成禮」優惠活動。優惠一，台糖商品消費滿299元送500公克砂糖一包（憑單筆發票贈送一包、限量三千包）；優惠二，（開幕一個月內）凡消費台糖商品滿699元，加碼送家樂福會員紅利點數15,000點（單筆消費最高累積至六萬點)；優惠三，獨家加碼「逛家樂福加油更有福」，憑店內不限金額發票至台糖虎山或仁德加油站，現金加油每公升享最高1.2元、刷卡0.7元折抵，新會員辦卡還送1,200點數。

台糖強調，由於新仁店有寬闊的購物空間，並結合美食餐廳（異人館、石二鍋、福勝亭、東東集團府城食府）、臺南首間秀泰影城，美妝服飾鞋類品牌（如寶雅、佐丹奴、早點名露營用品、鞋全家福），還有湯姆熊、叭咘樂園等親子娛樂設施等，可望變身為臺南新商圈，將打造休閒娛樂購物新體驗，為地方經濟注入新活水。所以台糖在店內設置「台糖商品專區」，從肉品、有機蔬菜、有機肥料到保健保養品等逾百項商品，讓消費者一次買好又買滿。

開幕現場備有台糖商品促銷、試吃、試喝等體驗活動，還特別請民眾品嚐現場手沖宏都拉斯友邦高地1,300公尺自然農法栽種、100％阿拉比卡中度烘焙單一純豆的小農精品咖啡，體驗甘甜、厚實的口感，購買咖啡還能幫助宏國小農及資助當地興建偏鄉學校。

(工商 )