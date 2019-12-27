加快全建材事業佈局，國產建材實業(2504)嘉義輕質隔間磚廠27日舉行上樑儀式，董事長徐蘭英表示，這幾年集團積極佈局全建材事業版圖，其中最重要的一項產品佈局，就是成立了「國宇建材公司」，於嘉義在地生產「輕質隔間磚」，預計明年第一季量產後，一年產能即可供應20萬立方公尺。

目前國產集團除了有市占第一的預拌混凝土，旗下的惠普則是生產矽酸鈣板建材，國宇建材則是生產輕質隔間磚。

徐蘭英指出，近期台商回流、全球科技大廠等數兆元投資熱潮，相信會帶動國內裝修市場的強勁需求，國宇建材的業務表現，更是可以樂觀期待的。

看好未來房市、裝修與建材景氣，徐蘭英表示，輕質隔間磚在歐洲、日本建築界應用十分普遍，不論外牆、樓梯、隔間、圍牆都有使用，是非常流行的時尚環保綠建材，可惜台灣沒有生產，只能倚賴國外進口，因為合作建商提出需求，激發了國產建材實業發展新事業的想法，決定在嘉義成立全台灣第一家輕質隔間磚廠，這樣不論廠商訂貨或售後服務都更直接有效率。

未來，國產建材指出，會在滿足客戶需求、提供全方位服務下，持續快馬加鞭積極往全建材事業版圖邁進。

(工商 )