長園科(8038)深耕氧化鋰鐵電池領域，除已取得國內高爾夫球車電池50%以上的市場，對於新興的汽車起停電池開發及應用，亦獲得市場青睞，成為推升公司未來營運成長新動能，在車用及工商業使用的大型不斷電設備(UPS)電池系統需求持續成長下，長園科樂觀看待明年營運，預估明年營運有機會比今年好。

長園科今天下午舉行法說會，全球起環保節能減碳風，擁有著高電密度的「氧化鋰鐵電池」，因兼具高安全性、低汙染、低耗能優點，加上不自燃自爆的特性，讓氧化鋰鐵電池需求逐步加溫，長園科投入研發氧化鋰鐵電池的正極材料，並取得世界各國高達200項以上的專利，其中所使用的材料都是無汙染或極低汙染的物質，製程中所需的耗能又低，成品完全沒有燃燒爆炸的疑慮，還具有均壓輸出及大C數放電的特性，加上氧化鋰鐵電池的壽命更優於鋰三元電池，獲得客戶肯定。

在車用產品部分，長園科表示，公司在幾年前就對於講究環保的高爾夫球場的球車進行產品的研究及開發，目前已取得國內高爾夫球車電池50%以上的市場，針對電動堆高機及電動拖板車等瞬間大出力的搬運車電池進行開發也取得不錯的成果，對於新興的汽車起停電池的開發及應用亦獲得市場的青睞，車用產品可望成為公司營運成長重要動能。

除車用產品，長園科工商業使用的大型不斷電設備(UPS)的電池系統已獲大廠採用，公司亦積極地尋求合作夥伴，在不同的產業、系統、應用及國內外市場上佈局可望逐步顯現。

長園科表示，公司將持續強化產品線，深化合作夥伴的關係，有鑑於國外鋰三元電池應用於儲能電廠的爆炸案例時有所聞，公司也將跨足儲能電廠的電池系統設計與銷售，提供客戶更安全的使用方案，期待未來能對偏鄉社區的急難儲能、露營車、家用儲能等系統有所著墨。

長園科今年前3季稅後虧損為1690萬元，較去年同期稅後虧損1.08億元大幅改善，每股淨損為0.29元，累計前11月合併營收為2.99億元，年成長676.88%。

(時報資訊)