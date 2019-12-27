又創新高！潮州鎮春節市集擁有30餘年歷史，不僅吸人潮也暴搶標高潮，公所27日釋出85個特區攤位競標，結果特一區再創4天租金20萬2022元的天價，而特二區也高達19萬3764元，雙雙打破去年的18萬紀錄，預計總攤位421攤的租金收入約有642萬餘元。

「這次競標什麼都創紀錄！」潮州鎮公所指出，今年特區攤位不僅從67個增加到85個，還吸引到75人參與投標、收到615筆投標單，而結果出爐後，特一區租金高達20萬餘、特二區也達19萬餘，從攤位到租金，每個項目都創下歷史新高。

公所計算，這次特區85個攤位的租金收入有508萬3426萬元，而一般區336個攤位、每個4000元租金則有134萬4000元，總租金收入有642萬7426元，較之去年的總收入536萬4411元高出146萬1715萬元，換言之，潮州鎮民的福利也將大大提升。

潮州鎮長周品全說，春節市集的租金盈餘本來就是用在社會福利政策上，所以今年攤位租金收入再創新高，不僅證明潮州春節市集熱度不減，也代表潮州鎮民的生育補助等福利津貼更具保障。

此外，公所預計在明年1月7日開放一般攤區登記，1月15日進行抽籤，當中將保留1／3個攤位、約112個給潮州級攤商，非在地攤商則有224個攤位可抽，而因上次是近3000人搶數百攤，因此明年抽籤時可望再造「搶灘」奇景。

(中時 )