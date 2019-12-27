中央氣象局指出，明(28)日東北季風減弱，白天氣溫回升，北部、東北部地區23-24度；東部花蓮22-23度；台東約22-23度；中南部26-27度，不過新竹、苗栗沿海空曠及山區清晨仍有局部10-11度低溫，建議民眾適時增添衣物。

氣象局預報員張承傳表示，明天白天北部山區及東半部山區有局部短暫雨機率，平地則多雲到晴，中南部、澎湖、金門、馬祖為多雲到晴；晚起受南方雲系北上影響，中部以北、東半部地區及澎湖、金門、馬祖轉為短暫雨天氣，其他地區亦有局部短暫雨發生機率，周末降雨將影響到下周一(30)，提醒民眾攜帶雨具以備不時之需。

天氣職人吳聖宇表示，下周一(30)另一波東北季風南下，將為各地帶來降雨機會，中北部山區有局部較大雨勢；下周二(31)北部、東半部將持續會有短暫陣雨，預計會持續到跨年夜甚至到隔天元旦清晨，中南部的降雨則會逐漸減少，跨年夜中南部地區有機會轉為多雲的天氣。

吳聖宇指出，元旦當天東北季風開始減弱，各地天氣將陸續好轉，西半部晴時多雲，迎風面的東半部仍有局部短暫陣雨的機會，下周四(2)到周日(5)空氣較為乾燥，會有一段較好的天氣，白天溫度也將回暖，可暫時擺脫濕冷的天氣，民眾可把握機會出門走走。

(中時 )