將軍步道起點位在陳府將軍廟，沿途經過人承寺南埔精舍，終點為千年樟樹神木，沿途可以欣賞自然美景，來回約6.5公里。（資料照片，草屯鎮公所提供／張晉銘南投傳真）

為迎接中華民國109年元旦，展現新年新氣象，草屯鎮公所聯合4個在地獅子會，共同舉辦元旦升旗登山健走活動，邀請民眾攜家帶眷前來將軍步道踏青，不僅促進身體健康，還有紀念品和摸彩券可拿，讓民眾在新的一年中，擁有「好的開始」。

草屯鎮公所表示，本屆元旦升旗登山健走已經邁入第7屆，聯合草屯獅子會、中興獅子會、玉蘭獅子會、草鞋墩獅子會等四個分會共同舉辦，地點位在陳府將軍廟前廣場舉行，已經成為當地的年度盛事，每年民眾參與皆相當踴躍，希望藉由本活動，鼓勵民眾親近大自然，進而培養良好的運動習慣。

本次行走的將軍步道，起點位在陳府將軍廟，沿途經過人承寺南埔精舍，終點為千年樟樹神木，來回約6.5公里，沿途可欣賞自然美景，伴隨著徐徐涼風，令人心曠神怡，暫時忘卻生活中的繁忙與壓力。

參加健行活動還有紀念品與摸彩券可領取，其中最後的摸彩活動，獎品相當豐富，包含電視、冰箱、腳踏車、電風扇等多項獎項。活動開放事先網路報名，現場則開放300個名額。

除登山健走外，民眾當天也能夠做愛心，包含麻煩小天使協會及創世基金會義賣團體皆來共襄盛舉，並呼籲大家「大家手拉手，一起來健走，一個銅板投，愛心滿心頭」。

(中時 )