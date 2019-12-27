◎慶富案再爆疑點！竟先簽約再開常董會

慶富案疑點一一曝光，本報取得高雄銀行4年前放貸給慶富關係企業「慶洋投資」8.3億元過程中，竟是先簽約、再開核貸常董會，程序完全倒錯，且韓國瑜上任後要求高銀內部調查，時任營業部張姓經理坦承，當時前經理王進安不顧內規、拿著慶洋申貸文件要求他火速簽核，事後回想，王疑似設計要他背黑鍋，背後共犯結構恐怕相當綿密。

◎遭謝諷草率 韓嗆:別忘記蘇啟誠

國民黨總統候選人韓國瑜用餐時巧遇駐日代表謝長廷，謝長廷在臉書酸說「説草率真的草率到」，對此，韓國瑜今（27日）回嗆，大家在一個火鍋店吃火鍋，也沒見到面，何必要酸言酸語，謝長廷至今未對於卡神楊蕙如事件做出良心呼籲。

◎穿2號外套造勢挺韓？柯P這樣說

台北市長柯文哲遭媽媽爆料是綠底，會把總統票投給蔡英文總統，柯27日雖然說還要考慮，但身上穿著的外套有2號，讓外界聯想是否挺國民黨總統候選人韓國瑜，柯文哲回說，想太多了，外套是新竹空軍聯隊編號。

◎永和分屍案 檢求處主嫌無期徒刑

加拿大籍男子顏柏萊（Ramgahan Sanjay Ryan）去年8月在永和河濱公園遭殺害分屍，新北地院今天言詞辯論終結，雖然美籍嫌犯孫武生從案發後都否認殺人，但檢方偵查後以他主導殺人分屍、棄屍且犯後不認錯、不道歉、不賠償，建請法院判處無期徒刑，全案訂於2月15日宣判。

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(中時電子報)