台南市安南區26日發生的對警槍擊案，陳嫌持槍原想與黃姓前女友同歸於盡，被警制伏後，送往台南地檢署後，深夜竟被台南地檢署檢察官裁定無保飭回，錯愕的警方緊急加強黃家巡邏，並找社工連夜將黃姓母子安置他處。

53歲陳嫌1年多前在歡場認識40歲的黃姓女子，兩人隨即交往，陳嫌在女友身上花了不少錢，黃女終於脫離燈紅酒綠的苦海，轉型擔任美容師，沒想到最近卻與陳嫌鬧分手，兩人25日耶誕夜談判後鬧翻。

陳嫌氣得將自己的手機摔壞，26日上午持槍錢往黃家，準備槍殺黃女後再自盡。

陳嫌狂撞黃女家門，黃女正好外出，15歲兒子在家不敢開門，躲到4樓打電話報警，警員許文和率先趕到時，陳嫌已進入黃家3樓，並向房門開1槍解鎖，見到警員立刻再朝警開1槍，被許員側身閃過，飛撲壓制，隨後請黃家人協助報警支援。

被制伏的陳嫌被依照殺人未遂、槍砲、妨害公務等罪嫌移送台南地檢署，並建請羈押，承辦檢察官26日深夜竟以「無法證明被告確有朝警方開槍，槍枝殺傷力尚未鑑定」等理由，裁定無保飭回。

警方錯愕之餘，擔心被放出的陳嫌再回頭找黃女出氣，緊急連夜通知社工到黃家，了解黃女內心相當害怕，即將黃女與兒子緊急安置他處。

(中時 )