院長簡以嘉（著西裝者）頒發感謝狀給院外多家精神復健及庇護機構和小作所。（草屯療養院提供／張晉銘南投傳真）

草屯療養院所舉辦的精神復健交流展今年邁入第6年，這次特別以市集方式設置10多個攤位，展現精神障礙者各項復元作品與創作，當天還有多家精神復健及庇護機構和小作所也積極響應，不少民眾買東西兼做公益，鼓勵精障病友，覺得很有意義。

職能治療科代理主任蔡佳瑜表示，一般民眾對於精神疾病的認知有誤解，對於病友產生負面的刻板印象；事實上，只要經過醫療團隊照護與精神復健，以及學習生活技能，大部分的人都能夠回到正常生活。舉辦復健成果交流展，可展現大家的復健成果，並學習擺脫疾病的限制，多年下來，獲得病友、家屬與民眾的贊同。

當天同時辦理「卓越精英獎」表揚活動，共有10位學員獲獎，並請學員分享復元的心路歷程；今年的主持人第一次由院內慢性病房的二位病友擔任，其中阿華(化名)是由龍發堂轉入，從原本緊張到勇敢站上舞台，期間的進步成長，讓大家相當欣慰。

這次的市集除了醫院設置的10多個攤位外，多家精神復健、庇護機構和小作所也積極參與，包含樂活居康復之家、觀心園愛心庇護工場、迦美社區復健中心、社團法人南投縣心理衛生協進會、群力康復之家、水沙連康復之家、社團法人南投縣基督教青年會、迦南康復之家和慶沅社區復健中心等單位，現場盛況如同年貨大街。

代理院長簡以嘉表示，原本的活動只是單純呈現復健成果，如今已經結合附近機構和讓民眾走入，意義非凡，學員們也能慢慢重新找回自我價值，獲得自信與成就感。

(中時 )