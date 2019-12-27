選戰進入倒數衝刺階段，候選人除了請到總統候選人站台外，黨內大咖也是爭相邀請對象。青年發展基金會董事長連勝文27日南下屏東，為屏東第一選區國民黨候選人葉壽山推出的「屏東體育產業城」政見背書，兩人也一起做出連勝文「聞腋青年」的招牌動作。

葉壽山說，如果他能進入立法院，一定會催促經濟部通過《屏東體育產業促進條例》，讓國際品牌到屏東設廠，打造屏東成為運動國際品牌的生產基地，並發展運動相關產業，創造10到20萬個就業機會給年經人。

連勝文說，屏東縣在民進黨執政20幾年，人口外流嚴重愈來愈少，下屆立委都減了一席；反觀國民黨在新竹縣執政20幾年，人口愈來愈多，立委還多一席。相較之下，就可感受到哪個黨執政有用心做事。

連也稱讚葉壽山，是台灣年輕一輩相當有成就的政治領袖，他擔任屏東市長任內改善了財政，也興建許多重要公共工程。他若能進入立法院，一定能推動立法並建立屏東體育產業城，促進地方就業與發展。

(中時 )