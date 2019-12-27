「健康」一直都是現代人追求的目標之一，但因著不正確的飲食、作息以及生活忙碌、壓力等原因，導致身體離「健康」越來越遠。從事靜態美術設計的小V爸，因著一杯「綠拿鐵」重拾健康；綠拿鐵創始店「V.G BOOM」總經理Kim，當初也因著「綠拿鐵」再搭配運動，成功減重30公斤，讓兩人決定將這個簡單又方便的保健方式傳遞出去。不過，綠拿鐵究竟是什麼東西？

「綁鞋帶」差點要了他的命 一杯綠拿鐵改變人生

「綠拿鐵」是從歐美風靡全球的「綠果昔」演變而來，只使用蔬菜、水果、水及少許堅果，全部丟進食物調理機中就能快速完成一杯富有纖維、好油脂等好處的健康飲品。小V爸回憶笑著說，「當初只因為一個再簡單不過的綁鞋帶，差點要了我的命」，原來，從事美術設計的他少運動又久坐，再加上不正確的飲食習慣，讓他的身材像吹氣球般不斷發胖，直到某天綁鞋帶的過程讓他備受煎熬，才驚覺大事不妙，看在小六的兒子眼裡更是不可思議，但也因此開啟了他接觸「綠拿鐵」的大門。

小V爸分享接觸綠拿鐵的契機/中時電子報攝

兒子因著美國減重專家珍妮佛‧史密斯的綠果昔排毒一書受到啟發，邀請小V爸挑戰10天3餐都喝綠拿鐵的挑戰。對於每天早上都要喝一杯拿鐵咖啡的他來說，一開始實在辛苦，但也因此將綠果昔改名叫「綠拿鐵」，並將歐美所使用的蔬菜替換成台灣在地食材製作，漸漸地全家動員記錄每天蔬果汁的口味，讓家人在不知不覺中也加入了健康排毒的行列。乖乖地實施了10天之後，發現體重變輕、身材變好，精神也好得不得了，最重要的是健康回來了。

建立臉書社團 廣邀「鐵友」分享健康

因著自己的轉變，小V爸決定在臉書建立「綠拿鐵同好會」社團，廣邀「鐵友」一起分享綠拿鐵食譜及心得，果然獲得廣大迴響。至今社團人數已來到16萬人，可見現代人對於健康的渴望。小V爸表示，綠拿鐵之所以能夠獲得熱烈回響，原因在於門檻低、簡單又方便，而且不需要高深的烹飪技巧，只要會洗、切、用水汆燙，即能完成一杯健康的綠拿鐵。

減重32公斤 因著綠拿鐵找回健康

Kim的姑姑是養生專家，因此她從小就開始接觸精力湯，但因一人在國外求學採買食材不易，再加上課業繁忙使她力不從心，體重躍升至3位數。學成歸國後，也因著姑姑的推薦接觸了「綠拿鐵」，每天早上喝一杯，1年多下來體重掉了32公斤。Kim分享道，她除了喝綠拿鐵之外，還會搭配正常作息、飲食及運動，透過綠拿鐵補充營養。綠拿鐵中有加入堅果，因此還能吸收到最天然的好油脂，排毒及減重只是附加價值。

Kim想要造福內科上班族，於是創立「V.G BOOM」綠拿鐵創始店/中時電子報攝

一杯綠拿鐵開啟創業之路 「V.G BOOM」由之而生

經過這樣的轉變，住在內湖的Kim想要造福內科上班族，於是創立了「V.G BOOM」綠拿鐵創始店，為了加強推廣綠拿鐵，因應現代人的需求，以最簡易、省時的方式獲得健康，進而研發了綠拿鐵鮮凍包及全豆穀漿鮮凍包，配合季節使用台灣在地小農的新鮮食材，清洗、汆燙、分裝、急速冷凍，每一道程序都經過細心檢驗。

「V.G BOOM」專賣綠拿鐵鮮凍包及全豆穀漿鮮凍包/中時電子報攝

每包都有4-6種有機蔬菜、3種新鮮水果、綜合堅果、大豆胜肽，影視專業的Kim更將每包鮮凍包以電影名稱取名，像是裝有芭樂的鮮凍包取名為「奔跑芭，人生」，或是裝有柳丁的取名為「心中的小C星」，由此可見Kim對於此事業的用心。Kim說，當初本想要開設影像工作室，但看著身邊的朋友因外食、生活繁忙，一個個年華老去、失去健康，就想要讓大家都能喝到健康的綠拿鐵，才決定創立「V.G BOOM」綠拿鐵創始店，造福沒有時間運動、好好吃飯的每個人。

調理機的好壞決定口感及味道 達人狂推Vitamix S30！

想要製作出一杯好喝的綠拿鐵，除了食材新鮮之外，食物調理機也是靈魂關鍵！兩位綠拿鐵達人都紛紛推薦有百年歷史的美國品牌Vitamix S30。它是操作簡單、CP值很高的入門版，除了1.2L的容杯之外，還配有0.6L的雙層隨行杯，也就是保熱、保冷外，製作完成後可以直接帶出門。

Vitamix S30打出來的綠拿鐵口感細緻又綿密/中時電子報攝

小V爸表示， Vitamix S30只有一個鈕，只要將力度轉到自己要的強度就好，操作非常方便；而且它使用的是鈍刀，清洗時不怕割到手，安全無虞；整組拆解容易，也不怕食材卡在隙縫中，因此清洗很容易。Kim則是分享，Vitamix S30與它牌的不同之處在於，可以將食材的營養完全釋放，因著高效能馬達可以快速又有效地磨碎全食物，製作出口感細緻又綿密的綠拿鐵。

「它」是擁抱健康的門票 門檻低、省時又省力

許多人認為擁有「健康」要花費很多時間、心力及金錢，但其實找對方法根本不需要。新鮮的食材再加上馬力夠、耐用的食物調理機，可以為沒時間、沒心力的現代人補充缺乏的營養，只要30秒即可完成一杯健康的綠拿鐵，對於想要保養的人來說門檻很低，人人都可以實踐。想要健康絕對要找對方法，喝一杯綠拿鐵重拾久違的健康吧！

(中時電子報)