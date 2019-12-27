郭彥甫分享新書。凱特文化提供

郭彥甫作勢吃翻糖造型蛋糕，右為連俞涵。凱特文化提供

郭彥甫27日推出個人第3本書《比昨天的自己更好》，周杰倫、藍心湄、王少偉等星友們透過VCR獻聲祝福。他過去因為和周杰倫打球認識，辦第一次個展時，周杰倫曾送花祝賀，「他曾對我說『台灣當代就你了』，給我很大鼓勵」。前陣子他到洛杉磯，周杰倫也推薦他到博物館參觀，他強調與周董的交流僅只於作品，「他很忙，能抽空錄VCR非常感謝」。

郭彥甫花4個月完成3萬多字，整本書只放4張繪畫作品，他說因為不是出畫冊，所以作品放得少，書中分享從家庭、運動員、演藝圈到藝術圈的心路歷程，「這本書最貼近真實的我，沒有人那麼坦白的」。他的故事激勵人心，曾有罹患憂鬱症的網友私訊他，聊完半小時，對方感謝說「你救了我一命」；也有Uber司機問他怎麼有勇氣當畫家，他也鼓勵對方拾畫筆。

他31日跨年夜40歲生日，將在畫廊和友人度過，他的工作室和住家在一起，只要下樓就自動切換工作狀態，坦言有時壓力大到有憂鬱傾向、多愁善感，但懂得靠運動、出國排遣。他和太太結婚多年，對於生小孩順其自然，「她是我背後很重要力量，除了不會畫畫，什麼都會」，他的畫作明年2月將在邁阿密展覽，明年中也將舉辦個展。

(中時 )