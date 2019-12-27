國民黨總統候選人韓國瑜今（27日）偕同副總統候選人張善政赴HTC宏達電進行企業參訪。（葉書宏攝）

國民黨總統候選人韓國瑜今（27日）偕同副總統候選人張善政赴HTC宏達電進行企業參訪。（葉書宏攝）

國民黨總統候選人韓國瑜今（27日）偕同副總統候選人張善政赴HTC宏達電進行企業參訪，韓、張除了親自體驗虛擬實境外，更與青年員工進行論壇。韓國瑜強調，適當的人放在適當的位置，就會帶來效益。

韓國瑜、張善政抵達後，由宏達電董事長王雪紅及董事陳文琦親自接待。除瞭解虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）、人工智慧（AI）、5G及區塊鏈（Blockchain）的最新發展外，也體驗了HTC與全球博物館之首的法國羅浮宮攜手合作的《蒙娜麗莎–越界視野》，以及今年取得TFDA認證的席科特手術導航軟體與席科特手術計畫軟體等兩大虛擬實境內容。

參訪後韓國瑜表示，非常震撼，未來科技運用的內容影響深遠，能夠理解為何張善政力推「將科技導入政府體系」的概念，強調科技在政府施政的必要性，政府在其中扮演關鍵角色，一定會用最大資源全力栽培台灣的下一代。

另外，韓、張也和HTC同仁進行 《青年國是論壇》，針對「創新未來」議題相互交換意見。張善政表示，台灣半導體產業再提升的觀念，擴大學校在學期間的實務結合，強調跨領域整合與運用，單打獨鬥的時代已經過去，AI的觀念要在國中小就開始建立。

韓國瑜表示，「十步之內必有芳草，一個人、一個社會、一個國家若自立自強，未來就會有無限的資源」，政府要把海嘯造起來、讓年輕人往前衝，他的工作就是為這個國家找資源、尋覓適當的人才並且適才適所，把對的人放在適當的位置才會帶來效率。

(中時 )