三年級的王嬿筑（左）以「往日情」拿下獨唱組的第一名，校長張正彥（右）頒發獎狀。（暨大附中提供／張晉銘南投傳真）

重唱組由一年級的陳亭樺（左）和沈宛宣（右）拿下二重唱組第一名。（暨大附中提供／張晉銘南投傳真）

校長張正彥（左）感謝3位評審老師選出本屆的「附中好聲音」。（暨大附中提供／張晉銘南投傳真）

二重唱組第二名。（暨大附中提供／張晉銘南投傳真）

暨大附中27日舉辦「附中好聲音」音樂大賽15強總決賽，分別邀請歌手魏天筠、女高音洪家欣及附中的音樂老師蔡幸娟擔任評審，參賽者紛紛展現優異的歌唱技巧， 最終由三年級的王嬿筑拿下獨唱組的第一名，一年級的陳亭樺和沈宛宣則拿下二重唱組第一名。

暨大附中指出，今年比賽已經邁入第三屆，校方先在12月初辦理初賽，學生報名相當踴躍，共有49位選手參加，最後有18位選手脫穎而出，參加27日的總決賽，選手們依序帶來15首膾炙人口的歌曲，精采的表演，獲得滿堂喝采。

在評審裁判方面，分別邀請歌手魏天筠、女高音洪家欣及附中的音樂老師蔡幸娟；魏天筠老師是大學音樂劇講師，同時也是電視台主持人、迪士尼歌手演員、音樂劇演員和台灣演藝坊歌手，洪家欣擔任「台中室內合唱團」聲樂指導老師與學校音樂老師，三位評審老師共同選出本屆的「附中好聲音」。

比賽最後由三年級的王嬿筑以「往日情」拿下獨唱組的第一名，重唱組則由一年級的陳亭樺和沈宛宣，兩人初試啼聲就拿下二重唱組第一名，驚豔全場。活動最後，去年的冠軍和高三學長組成「附中披頭四」，為當天的活動畫下完美的句點。

校長張正彥說，參加同學透過歌聲，演繹歌詞的內涵與故事，令人陶醉和敬佩，成為歲末年終送給大家最好的禮物，希望未來每一屆的附中好聲音，愈來愈精彩。

(中時 )