雲林長庚醫院10周年成果發表會「護你健康走若飛」。（張朝欣）

雲林長庚紀念醫院創院10周年，為展現多年從事社區服務及公益專案推動成果，即日起至30日在院區大廳舉行「社區服務暨公益專案年度成果發表交流會」，與社區民眾共同分享年度服務成果。

雲林長庚紀念醫院院長黃東榮表示，院方以社區型醫院耕耘社區10年，2018年在長庚體系支持下成立「社區健康照護中心」，以預防醫學3段5級架構規畫辦理各類型健康照護活動，包含社區衛教、幼兒園義診、銀髮歡樂車巡迴關懷、獨居長者關懷服務等。

今年度院方已辦理308場活動，服務達1萬2027人次，將預防醫學知識、健康促進活動直接帶入社區及家戶，透過持續性巡迴關懷，期待真正改變鄉民健康生活，守護在地鄉民健康。

雲林縣衛生局保健科長陳依君指出，雲林長庚醫院對沿海地區健康照護相當投入，除了承接雲林縣長照A級單位計畫提供長照服務，醫院的公益計畫也辦理各類型健康照護活動，實踐「在地老化」與「活躍老化」理想。

雲林長庚醫院為了照顧獨居長者，透過居家訪視及醫療評估主動關懷，提供社會參與福利諮詢，未來將結合院方的「就醫陪伴車」，解決獨居長者就醫無人陪伴的交通問題。

雲林長庚醫院指出，今年9月起院方展開「銀髮歡樂車巡迴關懷」，量身打造銀髮歡樂車，透過文康活動、卡拉OK歡唱巡迴社區據點，今年度已走遍雲林縣麥寮、台西、崙背、褒忠、東勢、四湖鄉，以及彰化縣大城鄉共7鄉鎮17個據點，服務約986人次。

(中時 )