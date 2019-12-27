掃葉工房負責人傅月庵表示，著名的華人藏書家族「澄定堂」也提供三件極為珍貴的珍本展示，包含半本1948年《齊瓦哥醫生》的打字稿，俄國作家托爾斯泰手稿，以及法國哲學家盧梭未出版過的真跡。（許文貞攝）

許多人對拍賣會的印象，都是動輒千萬以上、昂貴高價的藝術品，然而值得收藏的出版品珍本，不一定需要花大錢才能買到。29日即將舉辦的「清風似友」古書拍賣會，主辦人掃葉工房負責人傅月庵表示，在今年的580件拍品中，特地搜羅許多新詩、絕版書等，對有興趣收藏書籍的年輕人而言是入門選擇，更重要的是，「希望喚起民眾對紙本書的記憶。」

價格較平易近人拍品，例如余光中、商禽新詩初版、夏宇詩集如《備忘錄》，作家駱以軍在1995年自費出版的詩集等，多是起拍價2、3千元左右的價格。也有許多和台灣歷史、日本殖民時期與台灣民情考察相關的出版品，例如1895年出版的《臺灣會話編》，用日文標註記錄台語的詞彙，還有1928年出版的《蜻蜓珠》（とんば 玉），仔細描繪了台灣原住民製作的「琉璃珠」的各種樣式。

著名的華人藏書家族「澄定堂」，這次也提供知名盲聾作家海倫凱勒1942年的親筆簽名書信來拍賣，拍賣所得將全數捐助給台灣愛盲基金會。傅月庵表示，海倫凱勒的信是二戰期間的募款信件，以打字機打成，最後在信件的末尾再用鉛筆簽上姓名，「因為簽名很整齊，推測是拿著一支尺在底下，沿著尺寫的。」

在27日拍品預展現場，傅月庵表示，「近年舉辦的古書拍賣，開始讓人意識到紙本書的收藏價值。」特別是今年初，1499年義大利出版的搖籃本（歐洲活字印刷術發明最初的珍本）《尋愛綺夢》更賣出400萬元的高價，是近年台灣古書拍賣的最高價格。

這次也有幾件值得關注的高價收藏，像是起拍價最高的是1772年的《倫敦花卉》植物圖鑑，以銅板精印、人工彩繪，起拍價52萬元。1748年的荷蘭文國會《聖經》，起拍價14萬元。

傅月庵表示，今年拍品來自台灣、香港、大陸、馬來西亞等地，雖然因為大陸取消自由行，但已知有大陸藏家尋管道托人詢問，想辦法參與拍賣會。目前在大陸藏家間詢問度最高的拍品是董橋的《小風景》，2003年香港牛津大學初版的大開本，印量很少，後來的版本開本縮小，初版更因此有「大風景」之稱，書前還有董橋親筆題簽，更顯珍貴。

除了古書拍賣，「澄定堂」也提供三件極為珍貴的珍本，在誠品敦南店二樓展示。包含半本1948年《齊瓦哥醫生》的打字稿，上面有作家1958年的諾貝爾文學獎得主鮑里斯・帕斯特納克的簽名，俄國作家托爾斯泰論作家大仲馬和左拉的親筆手稿，以及法國哲學家盧梭未曾收錄出版過的真跡，內容論及女性主義，原收藏於法國巴黎手稿博物館。傅月庵笑稱，這三件展品的價值，「大概是所有拍品的總和。」

(中時 )