中華電信行動網路品質屢獲肯定，提供客戶最有感的網路品質。為方便客戶即時傳遞新年祝福，針對熱門跨年活動區域，包括台北市政府、101信義商圈、美麗華商圈、台中麗寶樂園、台中太平運動場、高雄夢時代、高雄義大世界、花蓮跨年晚會﹙六期重劃區﹚、台東海濱公園等全台超過30個跨年晚會，佈建近千台最新型高效能基地台，獨家運用高速基地台6CC、5CA技術，提供倍數以上的網路傳輸處理效能，將有效承載跨年尖峰時段的訊務量。

中華電信預估今年熱門跨年活動區域的行動上網數據量，將超過平時使用量的4倍。中華電信持續建設網路及優化品質，總動員超過500位以上的工程人員，包括行通部門350人於活動現場進行訊務疏通工作，全台營運處逾百位工程師全程待命，由網管中心全程監控疏導訊務，提供客戶在歡慶邁向2020年的重要時刻，能有最佳的行動上網體驗！

2020年是台灣5G元年，中華電信積極參與行動寬頻業務5G首波釋照競價作業，有信心於激烈競爭中取得最優勢頻寬。為讓用戶搶先體驗5G網速，中華電信特別攜手5G電信設備大廠愛立信(Ericsson)與三星電子(Samsung)，於台北市政府前跨年現場，首次舉行國內戶外5G高速實測展示。該建置係整合中華電信5G多層次網路技術能量，以及三星電子首度於國內公開展示之Samsung Galaxy Note 10+ 5G旗艦手機，公開實證戶外5G網路Gbps等級之超高網速，並藉由三星電子超高畫質82吋QLED 8K量子電視，強力放送中華電信5G形象影片，展現迎向2020領航5G決心。

回顧2019年，中華電信陸續於台北流行音樂中心、南港展覽2館、林口新創園、故宮正館、新竹南寮漁港等場域布放5G實驗網路，探索5G創新應用的無限可能。邁向2020 5G元年，中華電信將跨出室內實驗場域，於跨年現場進行戶外5G測速展示，以5G紮實佈建腳步，逐步實現新世代行動網路。

(中時電子報)