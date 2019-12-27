日本八王子市青少年籃球菁英選手27日到高雄鼓山區七賢國中進行籃球交流賽，雙方好手相互切磋過招，台日學生除了在交流賽中提升籃球競技水準，也藉此以球會友，加深兩城市友好關係。

日本八王子市為高雄市的姐妹市，每年都會挑選當地的運動菁英選手，組隊至高雄進行各項交流，今年八王子市由教委會生涯體育部長小山率領23位籃球好手來高雄交流，所以教育局選擇推出歷年來培育出許多籃壇好手，也是國內相當著名的七賢國中甲組籃球隊與他們進行交流。

教育局長吳榕峯表示，這次活動主要是讓雙方孩子增進友誼，並打開孩子的視野，國際化最好的方式就是直接面對面交流，而運動的是最有效的方法，因為他們永遠會記得這場比賽，非常開心八王子市每年都帶不同的球隊來交流，希望雙方深厚情誼可以持續下去。

小山部長表示，此次交流特別感謝高雄市教育局協助，以及承辦學校七賢國中的用心安排，對於同學們展現的球技、才藝與禮儀他留下深刻的印象，期望雙方持續友好交流，共同精進學子技能，建立國際友誼並拓展國際運動視野。

(中時 )