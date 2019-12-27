國民黨中央委員連勝文27日南下為國民黨高雄第五選區立委候選人黃柏霖輔選，連勝文大讚黃柏霖推動「科丁教育」是相當了不起的政策，不像現在檯面上的政治人物都只會用算選票的方式來選擇服務的區域。

黃柏霖大推「科丁教育」作為這次選戰重要政見，國內目前也相當重視科丁教育，但高雄與其他縣市最大的區別是免費授課，目前在高雄已經開設186班的科丁課程，希望現在的學生提早接受資訊教育，讓孩子透過科技與世界接軌。

連勝文表示，他相當佩服黃柏霖在科丁教育實施的那麼成功，不只是在自己選出內推動，而是跨越整個大高雄，甚至在偏鄉地區也引進科丁課程，這不僅打破城鄉差距，更讓偏鄉孩子有公平學習的機會，不像現在很多政治人物是為了選票在服務，他希望大家多支持黃柏霖，幫助台灣翻轉目前雙重標準、自私自利的政治形態。

黃柏霖表示，他能將科丁教育推行的那麼成功有很大的功勞要感謝韓國瑜市府團隊，教育局將各校的資訊教室免費借給他們，所以他們才能以非常低的成本推行科丁教育，此外他們也與社會局合作，提供經濟弱勢孩子組裝電腦設備以利學習。

(中時 )