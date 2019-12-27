大陸男子籃球職業聯賽CBA官方今天（12月27日）公佈「2020年CBA全明星賽票選」結果，南區首發球員的分別為易建聯、王哲林、沈梓捷、趙睿、胡明軒。北區首發為周琦、阿不都沙拉木、韓德君、林書豪、郭艾倫。南北區得票最高的球員分別是易建聯（192084票）及林書豪（109969票）。

南、北區明星隊首發的10名球員中，只有林書豪是外援身分，其他都是大陸本土球員。以票數來說，前三名為北區的易建聯、王哲林、趙睿，南區「票王」林書豪排名第4，但得票數較為平均，除了韓德君外，其它4人得票數都超過10萬。

值得一提的是易建聯連續第3年、史上第5次成為CBA全明星的「票王」。人氣超高的林書豪首次參加CBA就成為首發。

「2020年CBA全明星賽」票選結果：

1.易建聯：192084票

2.王哲林：130786票

3.趙睿：125817票

4.林書豪：109969票

5.周琦：105223票

6.郭艾倫：104732

7.阿不都沙拉木：102612票

8.韓德君：99107票

9.沈梓捷：88633票

10.胡明軒：80744票

(旺報 )