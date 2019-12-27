電腦週邊廠羅技旗下電競領導品牌Logitech G宣布PRO X機械式遊戲鍵盤在台灣正式上市。最新PRO X為市面上首支可自由變換鍵軸的職業級電競鍵盤，將提升玩家在競賽中的自由度以及遊戲體驗，滿足玩家的需求。PRO X以三種不同敲擊觸感的按鍵軸 — 段落分明的GX青軸、平順流暢的GX紅軸以及安靜柔和的GX茶軸，讓玩家可以依照各式遊戲風格替換使用，單僅一支電競鍵盤便可擁有百變的按鍵搭配，並提供觸感、音訊的完美回饋，個人獨特風格盡情展現！

PRO X機械式遊戲鍵盤專為職業玩家設計，擁有1680萬色RGB背光燈效，搭載羅技G HUB軟體，玩家可以自訂背光與動畫效果，並儲存於內建記憶體中，在不同場合、競賽上變換最炫彩奪目的燈光效果。PRO X採輕便、無數字鍵的短版鍵盤設計，使玩家在遊玩射擊或動作遊戲時，可以擴增玩家游移滑鼠的空間，在分秒必爭的競賽裡，將個人技巧發揮得淋漓盡致，並以高超的戰略征服敵方。

PRO X擁有防滑腳墊設計以及三段式的角度調整，在激戰同時，玩家可以盡情廝殺、使出大招也不受外界影響，成為玩家最可靠的隊友。最新PRO X為了更貼合台灣玩家們的需求，改採繁中鍵帽，並以三叉設計、可拆卸的Micro USB連接線串接，使玩家可以輕鬆拆解連接。PRO X機械式遊戲鍵盤於12月24日起搶先開賣，建議售價新台幣4,690元，首賣期間更加碼為玩家謀福利，於上市期間購買PRO X機械式遊戲鍵盤，即可獲得26顆紅軸以及26顆茶軸，供玩家隨心替換鍵軸，數量有限、送完為止！

(中時電子報)