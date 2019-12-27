國立故宮博物院今（27）日舉行「第八屆國寶衍生商品設計競賽」頒獎典禮暨成果發表會，並於正館展出設計得獎作品。故宮表示，本屆設計競賽以「民俗節慶」為主題，由國內外各界設計好手，運用故宮Open Data資料開放平台，發想出各式各樣的國寶衍生商品。

故宮指出，經初選、決選兩階段評選後，最終由七件獲獎作品自國內外869件參賽作品中脫穎而出，展現故宮典藏跨世代與跨國界的新詮釋。

故宮表示，此次競賽分為「家飾用品設計組」與「平面藝術設計組」，參賽作品類型十分多元，從居家飾品、文具生活、3C周邊商品，到食品包裝、LINE貼圖等新潮創作，應有盡有。

故宮表示，「家飾用品設計組」金獎得獎者陳國珍「重見月團圓」，以宋徽宗獨樹一格的瘦金體搭配綠色琉璃環，打造出典雅高貴的琉璃銀墬飾。「平面藝術設計組」金獎得獎者王蓓恩、劉家欣「墨戲仙草」，讓仙草凍表面形成一幅未完成的立體國畫，增添風味的奶精流動於峰巒起伏之間，彷彿山水間的雲霧繚繞、光影流轉，以新的飲食體驗打開美學感官。

故宮說，自2010年起辦理「國寶衍生商品設計競賽」，今年首度邀請得獎者、評審及商品開發廠商參與「大師工作坊」，輔導得獎作品轉換為具市場發展性的潛力商品，未來將於故宮通路上架銷售。即日起至明年1月2日，本屆設計競賽得獎作品也將於故宮北院正館B1近郵局一側展出，歡迎民眾參觀。

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