衛福部長陳時中今（27）日表示，臺灣的醫藥衛生成就與研發能力享譽國際，加上特有的健保資料庫及甫成立國家級生物資料庫整合平台，臺灣絕對有能力透過大數據的加值應用！

衛福部今天舉辦「2019建構精準健康照護體系高峰會議」，由陳時中說明2030全人精準健康照護體系之布局，並邀請相關產、官、學、研界之高階主管，廣納各界意見，會中衛福部一級主管也共同與會交換想法，將於後續規畫期間融合各界期許，打造完善的精準健康照護體系。

衛福部指出，精準健康照護體系的發展為全球進步國家之發展重點，今年10月已正式啟動「國家級生物資料庫整合平台計畫」，使各類資料庫得以有效整合串連及運用，加速精準健康照護體系之應用。

衛福部說，為加速凝聚各界共識，本次高峰會議選定「基因體檢測及健康大數據之發展」、「建構健康大數據系統及資料標準化模式」、「加速精準新興醫療科技及健康產業發展」等三項議題，邀請各界專家說明國內、外發展及未來方向。

陳時中表示，臺灣有能力透過大數據的加值應用，建構真實世界數據（RWD），並成立真實世界證據（RWE），以作為政策制定之依據，包括醫藥產品上市核准、健保核價，加速再生醫療製劑、精準醫療藥品、創新智慧醫材上市，進而吸引國際大廠駐臺灣聯盟，提供智慧醫療及客製化照護，更重要的是，讓病友有藥醫，也用得起。

本次高峰會議除了科技部、經濟部、國家衛生研究院、中央研究院、工研院生醫所、臺大、成大、北醫、陽明、義大等醫學大學，還包括各大醫療院所與生技製藥產業及科技產業代表，盼凝聚共識，打造完善的精準健康照護體系。

(工商 )