投保也可以刷臉了。中國人壽27日宣布，已獲金管會核准，成為壽險業首家試辦行動投保用人臉辨識作身份認證，保戶首次投保在業務員協助下，以ipad留存臉部辨識特徵，之後再次投保只要刷臉，即可叫出相關投保資訊，簡化投保程序。

中壽數位應用發展部副總宋健榮表示，這是壽險業推動以生物辨識作為身份認證的第一步，目前雖然是試辦投保業務，但若中壽試辦成功，未來其他壽險業亦可比照，同時可望逐步擴大到保單保全、契約變更、理賠等業務，可加速發展線上數位服務。

中國人壽近年積極發展保險科技，並進行業務通路數位轉型，中壽副董事長郭瑜玲表示，已由麥肯錫顧問公司協助，推動相關業務通路數位化，希望強化業務員的數位行銷與服務能力，讓每位業務員都是萬能「鋼鐵人」，中壽並承諾持續投資，強化資訊等各方面的支援，郭瑜玲表示，光是數位轉型就斥資上億元以上的成本。

宋健榮表示，人工智慧（AI）是未來行銷服務的「武器」，中壽立志要提供與其他壽險不同的服務，如AI理賠防詐，即運用各種特徵識別出可疑或安全的理賠申請案，另外也有AI大數據貼標，即可將客戶精準分類，貼上各種標籤後，進行更精準的行銷與服務。

這次則是申請行動投保人臉辨識的試辦，亦是壽險業第三件金融業務試辦案，前二件是國泰人壽試辦不理賠電子函，及台灣人壽試辦醫療單據上傳加速理賠。

宋健榮指出，中壽的人臉辨識是業務人員親晤保戶，並利用中壽業務員的ipad留存客戶特徵，具有一定的風險控管機制，保戶完成人臉辨識資料註冊後，下次再登錄，即可刷臉簡化投保程序，投保時間可縮短，且此業務若試辦成功，未來保險局也才可能進一步開放更多業務可用人臉辨識。

(工商 )