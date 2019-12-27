國道3號清水服務區與日本新東名高速公路清水休息站同名，雙方將於2020年1月18日簽署結為姊妹服務區，是日本服務區首度跨出海外，未來將有人氣日式拉麵、烏龍麵、壽司、丼飯定食及日本知名和菓子及各式工藝品等專櫃。

高公局副局長吳木富表示，高公局從2015年開始與中日本EXIS株式會社互訪，並進行服務區美食料理大賽、美食展等活動交流，鑑於雙方均有「清水」同名的服務區，藉由締結姊妹服務區，深化雙方未來合作關係，讓服務區也能走向國際化。

吳木富說，國3清水服務區耗時半年打造，未來將呈現濃濃日本味，有日本美食、商品進駐，還有日本觀光資訊。日本清水休息站方面，則與新東陽談好，將有來自台灣的珍珠奶茶酥、鳳梨酥等，預計明年春天上架。

中日本EXIS株式會社指出，清水服務區將進駐日本知名連鎖餐廳，包括北海道水產、姓屋麵店、京都丼飯專賣店、新宿咖哩與拉麵、北海道水展迴轉壽司等，5間店舖都是首度進軍台灣，現場也會有日本文物店鋪，希望熱愛日本的台灣人能直接品嚐美食、購買日本商品。

(中時 )