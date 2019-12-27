基隆跨年晚會31日晚間登場，30日下班前提供民眾申請復康巴士。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

迎接2020基隆「音浪太強大」跨年晚會，連續6年號召獨立樂團擔綱出演，帶給樂迷豐富聲光享受，今年也為身障民眾貼心準備視野最佳的海景第一排「觀賞專區」及復康巴士，舞台還配有手譯員全程翻譯，邀市民一起嗨跨年，感受基隆港璀璨煙火。

基隆跨年晚會於31日晚上7點半在港西3號碼頭登場，邀請到旺福、四分衛等樂團不斷電接力演唱，今年還有獨步全台的拖駁船噴水秀、配合絢爛煙火，與港內船隻齊鳴汽笛進行倒數，市長林右昌也將嗨唱「水手」與樂迷一起迎接新年。

社會處長吳挺鋒表示，基隆2萬多名身心障礙朋友，其中視覺、聽覺障礙約各有1、2000人，以及6000名行動不便族群，市府依國際身障權利公約精神，今年突破障礙限制，邀請朋友參加跨年夜，與現場表演樂團一同攜手邁向嶄新的一年。

跨年夜當晚6點半起，現場除搭設專屬身障觀賞專區，社會處攤位提供社福諮詢及借用簡易輔具，專業手語翻譯員也全程將樂團表演內容、主持人妙語如珠精彩呈現，伴隨最後表演會場旁大船入港的鳴笛跨年，感受充滿歡樂的新年煙火。

為減少身心障礙朋友自行前往的不便，跨年活動復康巴士將在當日晚上6點載抵會場，跨年結束後，將於元旦凌晨12點30分離開，如欲搭乘復康巴士民眾，請於30日下班前電洽（02）2468－0655向身心障礙福利科陳小姐預約。

(中時 )