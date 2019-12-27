水上鄉公所27日舉辦行政大樓新建工程動土儀式，水上鄉長劉敬祥（中）、嘉義縣長翁章梁（右）、立委蔡易餘（左）主持祭拜科儀。（呂妍庭攝）

嘉義縣水上鄉公所已興建45年，歷經921等多次地震衝擊後，建築物耐震能力已嚴重不足，加上牆面梁柱龜裂，鄉長劉敬祥積極爭取重建，終獲內政部同意補助，原規畫原地重建，考慮到基地不足，又怕影響鄰近的交通，在立委蔡易餘多次接洽國防部後，確定撥用國防部柳新村一塊舊眷村閒置基地，經內政部同意更換基地後，今27日上午舉行動土儀式，未來工程金額1億4000萬元的行政大樓將整合鄉公所和代表會，讓民眾就近洽公。

劉敬祥說，現有的鄉公所牆面梁柱龜裂，為改善公所建物結構安全及房屋老化問題，公所積極規畫興建新行政大樓，也獲得中央「前瞻基礎建設計畫」補助，原本內政部同意原地拆除重建，但重建前就碰到一些困難，像是原有基地面積不足，洽詢後方私有機關用地未果，考慮開挖地下室造價又大幅拉高，勉強原址重建需設置臨時辦公室，又徒增搬遷裝修費用，且施工期間造成鄰近水上國小及水上市場都會造成交通不便，所幸在蔡易餘幫忙下，才獲得國防部移撥土地。

蔡易餘指出，他與國防部協商將舊空軍眷村凌雲二村用便宜的價格撥用給鄉公所興建使用，不僅解決凌雲二村流標6次標不出去的問題，還會帶動二村剩餘土地的價格，舊的水上鄉公所也將搭配車站大平台作為新的商業用地做使用，他期盼未來的水上鄉將會成為嘉義市的副都心，雖然起步比較慢，但一定會後發先至，急起直追。

縣長翁章梁表示，公所是第一線接觸民眾的公部門，許多補助都是由公所向上申請的，因此，新的行政大樓將能提供居民更簡便、嶄新、舒適的公共服務品質，未來的水上將會有嶄新的發展，不管是南靖工業區、車站大平台以及水上重劃區，將會成為在地居民新的生活圈。

水上鄉公所新行政大樓基地面積為3718平方公尺，建築物為4層樓高，樓地板面積4173平方公尺，總經費金額1億4000萬元，由建築師詹益源設計，施工期一年半，劉敬祥希望新的百年建築能繼續為鄉民服務，帶動周邊居住、交通、以及經濟的發展。

(中時 )