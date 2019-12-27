香港首富李嘉誠為受社會動盪影響的餐廳提供應急資金，卻有餐廳申請到資金後拿來回饋參與反送中示威群眾，香港政界有人認為這是拉李嘉誠下水變相支持反送中。（圖／中新社）

著名香港首富李嘉誠為支持因社會動盪受影響的餐廳，由其基金會提供「應急錢」以緩解財務困難。不料近日香港媒體發現一些支持反送中的餐廳真是挺示威挺到底，他們申請到應急錢後，卻開出半價供應優惠支持示威者，媒體與網路評論認為這根本是拉李嘉誠下水，讓他變相支持反送中抗爭。

據《東網》報導，在近半年來的反送中示威中，許多餐廳被劃分為支持示威的「黃店」與不支持示威的「藍店」，前者更成為示威者追捧的飲食店，甚至有泛民政界人士呼籲發起「黃色經濟圈」。

香港支持反送中的「黃店」在收據上印上李嘉誠優惠，給予半價優待，請反送中手足享用。（圖／東網）

不過近日網上卻流傳一張平安夜(24日)當日發出、疑被視為「黃店」食肆的收據相片，顯示一間位於沙田石門京瑞廣場的西餐廳疑為李嘉誠基金會「應急錢」計劃的成功申請者，餐廳以其所獲的應急資金為食客提供半價優惠。這家餐廳的做法隨即惹引來政界批評，認為此舉如同李嘉誠出錢支持「黃店」。

報導說，涉事餐廳門外貼有寫上「香港人米豬連(米其林)指南」等字樣的黃色標貼，而收據底部亦印有「光復香港」及「時代革命」等字句，以及「李嘉誠優惠限用一次，請各手足共享快樂」的說明。

據稱以李嘉誠應急錢提供顧客半價優惠西餐廳，地點在京瑞廣場。（圖／東網）

餐廳員工黃先生透露，自今年6月起反修例運動開始後，餐廳就於收據上打上相關的字句，目的是為香港人打氣，至今也沒有不同政見的客人為此找餐廳麻煩。至於有關減價優惠的生效期及其他細節問題就要待公司決定。

早前李嘉誠基金會在今年10月推出總值10億港元的「應急錢」計劃，對申請協助的飲食業、零售業及旅遊業等商販提供資金，媒體也向李嘉誠基金會查詢上述餐廳情況。

工聯會會長吳秋北認為，此事予人觀感就如同李嘉誠將「應急錢」計劃供黃店作申請，以助他們作出一些支持暴徒的政治宣示。吳認為李嘉誠方面應為此澄清計劃的初衷，若不澄清就易遭誤會為默認支持黃店。

(中時電子報)