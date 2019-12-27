是在哈囉 酸民真的什麼都能酸 2019.12.26小明星大跟班

國民黨總統候選人韓國瑜日前上吳宗憲主持中天《小明星大跟班》談網路霸凌，女星依依更犀利問及「新莊王小姐」事件，對此韓國瑜大方道出原委，直言在投資發展過程中，一定會交往到同性與異性，更透露全家都因抹黑受傷很重，他、老婆與女兒韓冰各自瘦了4公斤。

韓國瑜在《小明星大跟班》被問及輿論對家庭不實指控，該怎麼化解夫妻感情，他身正不怕影子歪，直言女孩子都會有疙瘩，只有經過溝通就OK了，也透露自己在人生黃金歲月失業12年，孩子難免會問「爸爸你辦公室在哪裡？」「爸爸怎麼都沒有朋友找你？」坦言失業男人心裡苦悶又不能說，所以就會急著去尋找有沒有生意、賺錢的機會，而在這尋找投資發展的過程，一定會交往到同性或異性。

韓國瑜也談到夫妻之間難免會吵架，以前吵架吵多了，他早上起床睜開眼第一件事就想「昨天晚上有沒有吵架」，如果有吵架就不要講話，沒有吵架就可以講話，「年輕男女情侶、夫妻一定會鬥口。」更透露其實全家人被外界不實指控傷得很重，李佳芬瘦4公斤、他自己也瘦4公斤，韓冰也瘦了4公斤。

(中時電子報)