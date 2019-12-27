由台南市新營區公所、中營里、青商會共同舉辦的新營「跨年二部曲」，除了有新營火車站前的跨年晚會倒數，南瀛綠都心的元旦健走，將再次舉辦睽違10年的元旦升旗典禮，市長黃偉哲也將與市民一起迎接新年。
新營區長魏文貴表示，跨年活動首部曲─「2020愛您愛您新營跨年音樂晚會」，31日晚間7點起於新營火車站前登場，已連續第5年舉辦的音樂會，邀請新住民舞蹈團、新民國小音樂班管絃樂團、新營及公誠國小學生台語演講、明達高中熱音熱舞社等青年學子及創作歌手前來演出。
今年更邀請到製作蕭煌奇＆A-Lin合唱熱門曲目「迷路在雲端」的作曲家「朱康」所帶領的在地樂團暖心助唱，與民眾一同歡慶跨年。
跨年晚會結束後，由新營國際青年商會連續主辦27年的元旦健走，將於元月1日的清晨6點在南瀛綠都心盛大開跑。
青商會會長石亦豐表示，在努力爭取下，這是自民國百年後首次在新營舉辦升旗典禮，全體市府人員將齊聚南瀛綠都心一同與民眾唱國歌、升國旗後齊步走。
此次路線特別規畫彩虹步道等特色景點，讓民眾在健走的同時也能欣賞新營清晨之美，並於活動中設立攤位，藉此宣導社會福利及災害防治，提升人民的防災意識，展現公私協力的最大效益。
(中時 )
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