去年奈及利亞一對男女日前爭論「床戰誰持久」，於是賭5萬奈及利亞奈拉（約新台幣4200元），相約到酒店展開「馬拉松床戰」，不料男方戰到第7回合，意外暴斃引發網友熱議。

綜合外媒報導，死者Davy與女子翻雲覆雨的激戰，一度難分軒輊，不料戰到第7回合，突然癱死在女子身上，嚇得她趕緊報警，不過事後她向警方解釋2人是因為打賭比賽誰持久仍然被帶回警局調查。

網友紛紛表示，「只聽過男人馬上風 還沒聽過女生爽死的 真87」、「只有累死的牛 沒有犁壞的田」、「精盡人亡 都是真的」

(中時電子報)