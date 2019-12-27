只有累死的牛...男跟女床戰比久 第7回合男人死了 18:372019/12/27 中時電子報 湯萱樂 、 張國欽 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 奈及利亞一對男女爭論「床戰誰持久」，竟然戰出人命。(示意圖/shutterstock) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 去年奈及利亞一對男女日前爭論「床戰誰持久」，於是賭5萬奈及利亞奈拉（約新台幣4200元），相約到酒店展開「馬拉松床戰」，不料男方戰到第7回合，意外暴斃引發網友熱議。 綜合外媒報導，死者Davy與女子翻雲覆雨的激戰，一度難分軒輊，不料戰到第7回合，突然癱死在女子身上，嚇得她趕緊報警，不過事後她向警方解釋2人是因為打賭比賽誰持久仍然被帶回警局調查。 網友紛紛表示，「只聽過男人馬上風 還沒聽過女生爽死的 真87」、「只有累死的牛 沒有犁壞的田」、「精盡人亡 都是真的」 (中時電子報) #床戰 #回合 #奈及利亞 #戰到 #聽過 #馬上風 #打賭 #暴斃 #爽死 #性愛馬拉松 #謀殺 也許您會感興趣 推薦閱讀 5G競價白熱化 總標金突破500億元大關 12:002019/12/23 財經 5G競標滿10天未結束 明進入二段加速 21:592019/12/23 財經 5G競標時間、金額超乎預期 突破600億未休兵 18:212019/12/24 財經 泰國警方控擊斃穆斯林士兵謀殺 人權團體稱罕見 21:142019/12/25 國際 5G競標超過13天總標金破700億 NCC呼籲「考量成本」 20:522019/12/26 財經 5G競標破700億 未來費率恐飆高 04:102019/12/27 財經焦點 《科技》5G標金衝上700億、今日再戰，NCC請業者冷靜 08:012019/12/27 財經 現代女性超挑？網曝「婆媽暗黑面」 14:402019/12/27 日常 愛女失蹤10年「日日託夢」 母揭命案：她一直在房子後徘徊 15:232019/12/27 社會 《科技》5G標金暫計746.42億元，5業者下周再戰 17:222019/12/27 財經 社會熱門新聞 只有累死的牛...男跟女床戰比久 第7回合男人死了 - 社會 視訊聖誕夜出差女友 驚見「姊夫躺床」入鏡綠爆 - 社會 美女兒媳淪公公性奴 「拒絕求歡」慘遭菜刀砍死 - 社會 彰化花壇工地圍牆倒塌 2工人重壓命危 - 社會 荒唐老爸跟寶寶搶奶 夫妻邊哺乳邊嘿咻 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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