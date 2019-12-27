詐騙集團為了取信被害人技倆越來越大膽，1名林姓女車手假冒台北地檢署書記官，竟然被害人在北檢所在的司法新廈交付150萬元現金，幸好被害人發現收據有異，向法警查證，並撥打車手的手機將她騙回，順利由中正一分局將她逮捕。

北檢法警室27日下午揭獲2名女性被害人持「收據」影本詢問真假，被害人表示，她們接到林姓女「書記官」電話，指她們有官司要「處理」，必須交付150萬元，而且為了取信被害人，「書記官」還將交款地點約在台北市博愛路北檢所在的司法新廈內。

2名被害人依約到北檢交款，卻發現「書記官」取了錢之後就往室外離開，再回頭看收據影本，感覺怪怪的，於是向法警室詢問。法警室初步了解發現「收據」影本確實有異，於是請被害人再度撥打林女手機，表示還有款項要交付，同時報請中正一分局員警到場埋伏，林女返回北檢時，當場將她逮捕。

北檢呼籲民眾留意詐騙集團常見的手法及話術，絕對不要聽從他人指示交付現金給「司法人員」或操作提款機，如遇類似蓄意詐騙行為或內容，可提出檢舉或直接向公務機關查證，以避免受害。

(中時 )