立法院朝野黨團今天龜速協商「反滲透法」，訂於下週一繼續討論，預料週二藍綠將為此激戰。國民黨今天下午發新聞稿抨擊，該法草案嚴重影響人民權利義務，內容定義不清之處甚多，一旦施行勢必窒礙難行，尤其許多大陸台商及赴對岸就學、參訪的人，都可能因此莫名背上刑責，成為「綠色東廠」的犧牲者，嚴正呼籲民進黨懸崖勒馬，若仍要強渡關山，就請承受1月11日民意的強烈反撲！

國民黨主席吳敦義指出，此等受到嚴重質疑、影響人權的重大法案，負責任的政府應由行政院提出草案，民進黨卻是不負責任的交由立委提案，還不經委員會審查而逕付二讀，「民進黨急什麼？」若所述滲透如此嚴重，蔡英文執政已將近四年，難道不應該及早提出，為何在選舉前十天才急於通過？

國民黨嚴正要求民進黨應懸崖勒馬，讓「反滲透法」草案經各界充分討論，並交由下屆立委決定，而不是為了選舉利益，倉促通過可能嚴重衝擊人權的重大法案。

(中時 )