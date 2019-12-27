周湯豪上《娛樂超skr》接受訪問，主持人阿甘、小路端出各種招式要來迎接他，密訪了校園演唱會的粉絲同學們「想問周湯豪什麼問題？」其中女粉絲說從小學追星到大三，讓真性情的他傻眼並重覆三次說：「播到前面那一句可以剪掉。」笑歪眾人，直言「沒出道這麼久，粉絲太誇張了。」

他給出「脫魯」絕招給同學，「男生多培養幽默感讓自己人緣好一點」，女粉絲自認跟鬼鬼吳映潔很像，反問會不會喜歡這類型的女生，他誠懇卻不正面回應說：「女生有自信就很迷人。」主持人使出殺手鐧，拿出鬼鬼唱《i Go》模仿周湯豪與她大方承認對周湯豪心動的影片，讓周湯豪笑說這段模仿0分，笑容滿分，「兩人真的是朋友。」

阿甘端出「恐怖箱」要來「招待」他，獨家爆料說平常壓力很大的他抒壓方法是去鬼屋跟密室逃脫，他配合主持人要求打開恐怖箱，沒想到是「蛋糕」，其實是他貼心小舉動，幫另一主持人小路慶生，他說：「小路每年12/31都在跨年舞台上堅守崗位沒辦法慶生，配合演出來給他驚喜。」

(中時 )