楊姓加油站業者規畫於苗栗縣通霄鎮，苗128線與苗31線交叉口，新設加油站，遭內湖、福源、福龍等3里里民聯署反對，質疑加油站交通動線規畫不良，大型車進出或迴轉，將造成路口壅塞、車禍頻傳，27日下午縣府工商、工務、環保等3局處聯合會勘，要求業者重新檢討動線規畫，並落實與居民溝通的責任。
楊姓業者多年前買下位於通霄鎮苗128線與苗31線路口，約1193平方公尺農地，2017年申請變更地目作為加油站使用，經會勘後，縣府於今年4月同意變更，業者開始架設圍欄要整地，卻遭附近里民質疑短短880公尺已有2間加油站，再設1家密度過高，恐造成交通、安全及汙染等問題，強力反對設置。
加油站業者強調「一切依法辦理」，他指出，針對汙染問題，目前加油站油氣回收率高達9成9，幾乎是沒有味道的，但因為居民心中對加油站有偏見，會盡最大努力溝通；業者表示，人人都有合理使用道路的權力，而他絕對注重人的安全是最重要的。
工商處長黃智群表示，目前加油站在籌建階段，由於居民對於交通、環保、消防部份皆有疑慮，縣府將按照議員張可欣、陳品安、張顧礫等民意代表的指示，與業者持續溝通，請他們提出相關計畫，由工務、環保、消防等局處進行審查，讓業者有安全經營的場所，也能解除公安疑慮。
針對居民質疑加油站太密集，黃智群指出，依據《加油站設置管理規則》，需同時達「同1路線、同1側、500公尺內」，才不能設置第2家加油站，經會勘，業者申請的位置雖無違規，但為了讓民眾放心，仍會依循議員建議向中央函釋「不同路線，但距離很近」是否違規。
(中時 )
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