《超級同學會》本周邀請紅極一時的《麻辣鮮師》演員來開同學會，主要演員徐磊(謝祖武飾)、萬老師(郭昱晴飾)、鐘佳梅(陳立芹飾)、鐵人(郭鐵人飾)、明日香(胡安安飾)難得齊聚一起，現場除了是溫馨的同學會外，也是一場驚悚的爆料大會，謝祖武更是頻頻被爆出不為人知的黑歷史。

郭昱晴飾演的角色萬人美給觀眾的印象太深刻，更笑說:「自己都想去把自己的名字改成萬人美了!」回憶起當時拍戲的過程，她爆料:「當時片酬最高的謝祖武不僅把台面上的片酬都拿走了，私底下還要賺演員的片酬，因為謝祖武喜歡打牌，下了戲之後就會約演員一起玩樂，新進演員以為這是演藝圈淺規則。」直接把她的工作間變成賭間。

陳立芹更是直接說出謝祖武最愛去林森北，隨後謝祖武也不甘示弱，說大夥去唱歌，郭鐵人只跟彭曉彤來電。現場儼然成為爆料大會，讓主持人黃子佼懷疑默契大考驗是不是真的有默契完成。

(中時 )