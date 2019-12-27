農曆春節接近，人安嘉義基金會將為寒士辦尾牙宴，今年擬辦110桌，每桌1萬元，目前僅募集約5成經費，嘉義市、嘉義縣廚師工會擔任愛心大使，27日先試菜，並贈送大紅包給嘉義地區的尾牙宴活動，希望更多善心人士捐款認桌。

人安基金會嘉義站表示，今年寒士尾牙嘉義區預計辦理110桌，每桌經費1萬元，廚師工會得知距離尾牙不到一個月，活動經費僅約達5成，不忍寒士尾牙落空，主動擔任愛心大使，號召工會全體理監事及會員共同支持，助嘉義寒士享有一頓團圓暖食。

嘉義縣、市廚師工會化身愛心總舖師，為寒士吃飽30尾牙活動送菜，送上祝福，嘉義市廚師職業工會理事長許坤生、嘉義縣廚師業職業工會理事長林美珠率先捐贈1萬元紅包，希望號召更多人響應捐款。

人安基金會表示，每年農曆春節，人安與創世、華山策合辦寒士吃飽愛心尾牙，此次將於明年1月19日登場，邀請街友、社會邊緣人、獨居長輩及單親家庭等弱勢家庭共1100人參加，讓寒士們吃得溫飽、有過年紅包，感受到社會的溫暖與關懷。愛心專線（05）2255713。劃撥帳號：31544020（戶名：人安基金會 備註：尾牙）。

(中時 )