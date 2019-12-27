中央銀行公布11月存款不足退票概況，退票金額37.79億元，較上月大幅減少37.86％，年減也有13.33％，反應第四季以來景氣表現好於預期，退票情況也相對減少。

央行統計顯示，11月票據交換張數為525.93萬張，月減24.50％，票據交換金額為1兆641億元，月減12.74％，主要是11月較10月減少1個營業日及1個月底峰日，使得票據交換張數及金額均減少。所謂月底峰日，指交換票據通常在月底達到最高峰而稱之，10月有1個月底峰日，11月則無。

統計顯示，11月存款不足退票張數共6,400張，占票據交換張數比率為0.12％，較10月略減0.01個百分點。存款不足退票金額37.79億元，占票據交換金額比率為0.36％，較10月減少0.14個百分點，主要是當月大戶退票金額減少較多所致。大戶指每戶退票金額達1億元以上。

另統計指出，11月公司戶退票張數占全體退票張數比重較10月減少3.80個百分點，公司戶退票金額占全體退票金額比重較10月減少8.19個百分點，個人戶呈反向同幅度變動。

(工商 )