「下晡來畫圖，尾暗迺夜市，暗時看熱鬧，半眠跳恰恰」！台南今年首辦2020「台南跨年 府城搬戲」，當天活動以親子共創的藝術活動揭開序幕，並集結在地風格商家齊力接棒，晚上則由在地表演團隊接力演出，從白天到黑夜，要讓大家享受不一樣的「台南味」，共創屬於台南的獨特跨年傳統。

台南市長黃偉哲今天為即將於12月31日壓軸登場的跨年重頭戲「台南跨年 府城搬戲」暖場開催，活動當日受邀的許多演出者亦現身記者會力挺。

黃偉哲表示，許多縣市往年的跨年活動都以大型的演唱會與煙火秀做為吸引人潮的亮點，但，今年府城跨年打破傳統，開創屬於台南的跨年傳統。

台南本身以擁有豐富多元的文化為傲，市府以融合在地生活的本土味取代華麗煙硝味，用藝術跨年，讓大家感受不一樣的台南跨年體驗。他也特別感謝新聞處、文化局、觀旅局、經發局和南美館互相協調整合，成就這場即將到來的美好之夜。

新聞處長劉怡伶表示，此次「台南跨年 府城搬戲」活動，是黃市長上任之後，用心發想的第一個與眾不同的跨年活動，因此，新聞處決定把跨年那晚的舞臺設置在台南新地標－台南市美術館，交給所有曾經或現在就在台南成長茁壯、工作生活或求學，汲取過台南這塊土地養分的朋友們，擁有一個展演舞臺，在一年一度跨年夜能和市民一起同樂，一起倒數迎新。

府城搬戲跨年活動集結眾多台南子弟，除了有永康國小扯鈴隊、仙草國小的大鼓隊演出，還有知名樂評陳德政以DJ表演開場獻歌給臺南；此外，秀琴歌劇團、臺南街舞聯盟、大支x BR x韓森、榕幫以及甜美小公主張羽靚等在臺南造夢生活的表演人，也將帶來一連串多元風格的歌舞表演。

而喜愛台南，用虱目魚人作為標記的拍謝少年，也將共同演出；跨年倒數前，關懷社會議題、熱愛鄉土，由金曲歌王謝銘祐帶領的麵包車樂團將現身開唱；最後，則是被樂迷稱為「心靈瀉藥」的搖滾團體「晨曦光廊」帶大家一起邁入2020年。

2020「臺南跨年 府城搬戲」將從下午4點開始，結合文化局、觀旅局、經發局協力舉辦的街頭藝人表演、藝術手作體驗與特色小農市集，一系列活動在忠義路、南美2館、友愛市場熱鬧展開；滿足味蕾的生活市集則座落於忠義路，邀請臺南在地吃喝玩樂風格商家組成；晚上主舞臺活動在南美2館忠義路入口廣場，由台南老中青三代及熱愛台南在地文化的表演團體輪番上陣；倒數儀式後，好戲持續蔓延至友愛市場after party，繼續狂歡到深夜。

(中時 )