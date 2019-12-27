員林市藤山步道沿線兩側的木造俚語牌因為年代久遠不堪使用腐爛損壞，近日全面更換新的矽酸鈣板俚語牌。（謝瓊雲攝）

員林市最有人氣的藤山步道，兩旁的木造台語俚語牌，因年代久遠而逐漸腐爛損壞，近日在員林市公所補助下，全面更換成矽酸鈣板材質，小而美，員林市長游振雄（右4）27日親自主持揭牌，感謝彰化縣環境教育促進協會以寓教於樂方式促進鄉土文化。（謝瓊雲攝）

員林市最有人氣的藤山步道，兩旁的木造台語俚語牌，因年代久遠而逐漸腐爛損壞，近日在員林市公所補助下，全面更換成矽酸鈣板材質，小而美，員林市長游振雄（右2）27日親自主持揭牌，感謝彰化縣環境教育促進協會以寓教於樂方式促進鄉土文化。（謝瓊雲攝）

台灣俚語以簡單幾個字詞，精準又生動的譬喻複雜事務，令人莞爾。（謝瓊雲攝）

台灣俚語以簡單幾個字詞，精準又生動的譬喻複雜事務，令人莞爾。（謝瓊雲攝）

2007年彰化縣環境教育促進協會首度在地方社團與學校支持下大規模設置100面木造台語俚語牌，是許多登山民眾最喜歡動腦思考的沿途標的物。（謝瓊雲攝）

彰化縣環境教育促進協會2007年起在員林市最具人氣的藤山步道設置100面木造俚語牌，卻因風吹日晒雨淋加上維護費高昂損壞，在員林市公所補助下，改以矽酸鈣板、空心磚方式全部換新，員林市長游振雄27日主持揭牌，感謝協會多年來以寓教於樂方式促進鄉土文化與環境生態教育。

上接臥龍坡步道、下接四百崁和員林運動公園的藤山步道，是員林百果山上人氣最旺的健行休閒步道，平、假日登山健行者眾，每逢4、5月油桐花季，賞花人潮更是絡繹不絕。

全新的50面俚語解說牌小而美，正面閩南語俚語，反面則有百果山花果、蟲鳥照片，「老人食麻油雞」是熱鬧的意思、「老歲仔穿針─揣孔揣縫」則有「藉故找碴」之意，令人莞爾。

協會理事長李金圳說，木造標語牌每面維護面用上千元，經年累月下來開銷不小，前理事長劉澤宏日前爬山發現許多面木牌皆因年代已久、不堪使用出現腐壞，建議全面更換，因此在公所和社團贊助下重新設置。

游振雄表示，台灣俚語能以簡單幾個字詞，精準又生動的譬喻複雜事務，步道沿線設立解說牌，十多年來讓更多來休閒遊憩的民眾，看到台灣諺語的智慧，不僅傳承鄉土文化，也促進台語文學習。很感謝協會和員林西南扶輪社、崇實高工、員林家商等單位出錢出力促成美事。

(中時 )