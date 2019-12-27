彰化縣環境教育促進協會2007年起在員林市最具人氣的藤山步道設置100面木造俚語牌，卻因風吹日晒雨淋加上維護費高昂損壞，在員林市公所補助下，改以矽酸鈣板、空心磚方式全部換新，員林市長游振雄27日主持揭牌，感謝協會多年來以寓教於樂方式促進鄉土文化與環境生態教育。
上接臥龍坡步道、下接四百崁和員林運動公園的藤山步道，是員林百果山上人氣最旺的健行休閒步道，平、假日登山健行者眾，每逢4、5月油桐花季，賞花人潮更是絡繹不絕。
全新的50面俚語解說牌小而美，正面閩南語俚語，反面則有百果山花果、蟲鳥照片，「老人食麻油雞」是熱鬧的意思、「老歲仔穿針─揣孔揣縫」則有「藉故找碴」之意，令人莞爾。
協會理事長李金圳說，木造標語牌每面維護面用上千元，經年累月下來開銷不小，前理事長劉澤宏日前爬山發現許多面木牌皆因年代已久、不堪使用出現腐壞，建議全面更換，因此在公所和社團贊助下重新設置。
游振雄表示，台灣俚語能以簡單幾個字詞，精準又生動的譬喻複雜事務，步道沿線設立解說牌，十多年來讓更多來休閒遊憩的民眾，看到台灣諺語的智慧，不僅傳承鄉土文化，也促進台語文學習。很感謝協會和員林西南扶輪社、崇實高工、員林家商等單位出錢出力促成美事。
(中時 )
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