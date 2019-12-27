墨西哥人類學事務官員表示，考古學家在墨西哥東部熱門觀光城市坎昆（Cancun）附近的庫魯巴古城發現一座馬雅文明大型宮殿遺跡，歷史超過千年，使用者很可能是馬雅菁英。

墨西哥「國家人類學和歷史學協會」（National Institute of Anthropology and History）發布聲明說，這座宮殿原高6公尺、長55公尺、寬15公尺。從遺跡來看，西元600至1050年間可能有2段時期長期有人居住。

馬雅文明在西元250至900年間達到鼎盛，統治範圍涵蓋今日墨西哥南部、瓜地馬拉、貝里斯與宏都拉斯等國大片地區。

宮殿地點位於庫魯巴（Kuluba）考古區的東部。這個考古區是墨西哥尤加丹州（Yucatan）重要的前西班牙時期（pre-Hispanic）古蹟區。

考古學家巴瑞拉（Alfredo Barrera）在國家人類學和歷史學協會分享的影片中說：「這個發現只是開端，我們才剛要開始挖掘這處遺址最龐大的建築結構之一。」

庫魯巴和埃克巴蘭（Ek' Balam）、奇琴伊察（Chichen Itza）這2座馬雅城市往來密切，尤其後來還受到奇琴伊察影響，成為其貿易網絡的一部分和領地。

除了這座宮殿，墨西哥專家還在庫魯巴中央廣場的「C組」（Group C）區域發現4個結構體，包括1座祭壇、2棟住宅的殘跡和1個據信是火爐的圓形體。

(中央社)